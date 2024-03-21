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Космо бет казино Україна
Cosmobet — казино з ліцензією КРАІЛ №168 від 21.03.2024, яке пропонує понад 4500 азартних ігор від більш ніж 50 провайдерів, таких як Pragmatic Play, NetEnt, Play’n GO. Платформа підтримує швидкі виплати протягом 24 годин, мінімальний депозит становить 100 UAH, а максимальна сума для виведення за одну транзакцію — 29 990 UAH. Нові гравці отримують вітальний бонус до 300 000 UAH + 750 FS. Транзакції через Visa, MasterCard, Google Pay та Apple Pay, а також 24/7 підтримка через онлайн-чат, email і телефон.
|Назва
|Космобет ЮА
|Офіційний сайт
|cosmobet ua
|Рік заснування
|2024
|Ліцензія
|КРАІЛ №168 від 21.03.2024
|Кількість ігор
|Понад 4500
|Ігри
|Слоти, Live Casino, рулетка, блекджек, баккара, швидкі ігри
|Мінімальний депозит
|₴100
|Мінімальний вивід
|₴100
|Максимальний депозит
|₴49 999
|Максимальний вивід
|₴29 990 за транзакцію
|Способи оплати
|Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay
|Вітальний бонус
|До ₴300 000 + 750 FS
|Кешбек
|До 12%
|Способи реєстрації
|Email, телефон, Google-акаунт
|Мобільна версія
|Скачати
|Служба підтримки
|Онлайн-чат, email, телефон
|Податок на виграш
|19,5% (18% ПДФО + 1,5% військового збору)
Як зареєструватися в Космобет Казино
- Перейдіть на офіційний сайт Космобет, натисніть «Реєстрація».
- Введіть свій Email, номер телефону і створіть пароль.
- Підтвердіть акаунт через SMS або e-mail.
- Заповніть персональні дані: ПІБ та дату народження.
- Введіть промокод COMSOBET5.
- Прочитайте правилами казино та підтвердьте згоду.
- Після реєстрації увійдіть до особистого кабінету для внесення депозиту.
- Пройдіть верифікацію через: Приват24, Дію або Завантаження документів.
Як увійти в особистий кабінет Cosmobet Casino
- Перейдіть на офіційний сайт Cosmobet.
- Натисніть кнопку «Вхід» у верхньому правому куті сторінки.
- Виберіть спосіб авторизації: Email або Телефон.
- Якщо вибрали Email: введить адресу электронної пошти і пароль.
- Якщо вибрали Телефон: введіть номер телефону та код з SMS.
- Натисніть кнопку «Увійти».
- Якщо забули пароль, скористайтеся опцією >«Забули пароль?»> і дотримуйтесь інструкцій для відновлення доступу.
- Після успішного входу ви отримаєте доступ до особистого кабінету Космобет, де можна:
- Керувати фінансами (поповнення або виведення коштів).
- Отримувати бонуси.
- Переглядати історію ставок і транзакцій.
- Змінювати особисті дані або налаштування акаунта.
Увійти в аккаунт
Промокоди Космобет Казино на Січень 2025
|Назва бонусу
|Деталі
|Промокод
|Вітальний бонус
|100% до ₴10 000 + 200 FS
|WELCOME100
|Безкоштовні фріспіни
|50 FS для гри Big Bass Bonanza
|FREESPIN50
|Бонус на депозит
|150% до ₴5 000 на перший депозит
|DEPOSIT150
|Кешбек до 12%
|Повернення частини програних коштів
|CASHBACK12
|Бездепозитний бонус
|₴200 на рахунок без поповнення
|NODEPOSIT200
|Ексклюзивний бонус
|5 фріспінів без депозиту
|COMSOBET5
Де знайти актуальний промокод казино Cosmobet?
Отримати промокоди можна кількома способами:
- На офіційному сайті в розділі "Промо".
Відвідуйте розділ промо акцій на сайті Cosmobet, де регулярно оновлюються пропозиції з новими промокодами для гравців.
- Підписка на розсилку.
Підпишіться на email-розсилку або Telegram канал казино Космобет, щоб першими дізнаватися про ексклюзивні бонуси та актуальні промокоди.
- Соціальні мережі.
Cosmobet активно ділиться промокодами у своїх соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook чи Telegram. Наразі триває акція, в рамках якої за підписку на Телеграм розігруються промокоди на 10,000 Фріспінів.
- Участь в акціях і турнірах.
Беріть участь у різних акціях, турнірах і спеціальних пропозиціях казино. Виконуйте завдання, щоб отримати унікальні промокоди чи додаткові бонуси.
Умови відіграшу бонусів
- Мінімальний депозит.
Для отримання бонусу необхідно внести депозит відповідно до умов акції. Наприклад, для вітального пакета мінімальна сума поповнення становить 100 UAH.
- Вейджер (х35).
Бонусні кошти та виграші з фріспінів підлягають відіграшу з коефіцієнтом х35. Це означає, що сума ставок повинна бути у 35 разів більшою за отриманий бонус.
- Обмеження за часом.
Кожен бонус має встановлений термін активації. Наприклад, вітальний бонус потрібно використати протягом 5 днів після отримання.
- Максимальна ставка.
Під час відіграшу бонусу максимальна допустима ставка становить 100 UAH. Ставки, що перевищують цю суму, не будуть зараховані в процесі відіграшу.
- Доступні ігри.
Бонуси можна використовувати переважно в слотах. Ігри, такі як "Book of Sun" та "Sweet Bonanza", мають 100% внесок у виконання умов, тоді як рулетка та карткові ігри можуть враховуватися частково або не враховуватися взагалі.
Перед активацією бонусу рекомендується уважно ознайомитися з детальними правилами та умовами.
Способи оплати
Казино Cosmobet пропонує зручні методи поповнення рахунку і виведення виграшів. Всі транзакції здійснюються у національній валюті — гривні (UAH), а обробка платежів відбувається до 24 годин та без додаткових комісій.
Способи поповнення рахунку
|Платіжна система
|Швидкість зарахування
|Мінімальна сума, UAH
|Максимальна сума, UAH
|Visa
|Миттєво
|100
|49 999
|MasterCard
|Миттєво
|100
|49 999
|Google Pay
|Миттєво
|100
|49 999
|Apple Pay
|Миттєво
|100
|49 999
Способи виведення виграшу
|Платіжна система
|Швидкість обробки
|Мінімальна сума, UAH
|Максимальна сума, UAH
|Visa
|До 24 годин
|300
|29 990
|MasterCard
|До 24 годин
|300
|29 990
|Google Pay
|До 24 годин
|300
|29 990
|Apple Pay
|До 24 годин
|300
|29 990
Зверніть увагу, що перед виведенням коштів необхідно пройти верифікацію акаунта. Крім того, казино стягує обов'язковий податок на виграш у розмірі 19,5% відповідно до законодавства України.
Ігровий асортимент
Гравці казино Cosmobet можуть насолоджуватися тисячами слотів, настільними іграми та Live Casino від провідних розробників. Усі ігри доступні у демо-режимі або на реальні гроші.
Категорії слотів в казино Космобет
- Класичні слоти
Традиційні автомати з трьома барабанами та мінімальною кількістю ліній виплат. Популярні ігри: Ultra Hot, Respin Joker.
- Відеослоти
Сучасні слоти з яскравою графікою, бонусними раундами та цікавими механіками. Приклади: Legacy of Dead, Book of Ra.
- Megaways слоти
Ігри з тисячами способів виграшу завдяки динамічним барабанам. Хіти: Great Rhino Megaways, Majestic Megaways.
- Слоти з джекпотами
Автомати, що дають шанс виграти величезні суми. Рекомендуємо: Gonzo's Quest Megaways, Age of the Gods.
- Тематичні слоти
Ігри, засновані на популярних темах, таких як міфи, історія та фільми. Популярні слоти: Rise of Olympus, Immortal Romance.
- Краш-ігри
Динамічні ігри, де виграш залежить від швидкості реакції гравця. Приклади: Aviator, JetX.
Інші ігри
- Настільні ігри
Гравці можуть обрати класичні варіанти рулетки, блекджека, покеру та бакари у різних форматах.
- Live Casino
Настільні ігри з реальними дилерами у прямому ефірі. Популярні столи: рулетка, баккара, холдем.
- Швидкі ігри
Ігри, які дозволяють отримати моментальні результати: скретч-картки, краш-ігри чи лотереї.
- Лото та кено
Популярні числові лотереї для любителів класичних форматів гри.
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Чому Cosmobet казино не працює?
Іноді користувачі Cosmobet можуть стикатися з проблемами доступу до сайту. Це може бути викликано кількома причинами, зокрема технічними роботами або обмеженнями з боку провайдера.
Можливі причини недоступності Cosmobet
- Проблеми з платіжними системами.
Іноді обмеження з боку банків або платіжних сервісів можуть впливати на роботу платформи, що може призводити до тимчасової недоступності сайту.
- Планові технічні роботи.
Адміністрація Космобет регулярно проводить оновлення програмного забезпечення для покращення функціоналу, підвищення безпеки та впровадження нових функцій. Під час таких робіт сайт може бути тимчасово недоступним.
- Перевантаження сервера.
Високе навантаження на сайт під час популярних акцій або турнірів може призвести до тимчасових збоїв у роботі платформи.
На нашому сайті ви завжди здайдете посилання на робочу версію казино.Космо бет