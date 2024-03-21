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Космобет казино

Промокоди на 10,000 фріспінів для нових гравців. Бонус до 100,000 UAH на перший депозит.
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Гравців

1460

Джекпотів

6

Макс. Виграш

320 000

Космо бет казино Україна

Cosmobet — казино з ліцензією КРАІЛ №168 від 21.03.2024, яке пропонує понад 4500 азартних ігор від більш ніж 50 провайдерів, таких як Pragmatic Play, NetEnt, Play’n GO. Платформа підтримує швидкі виплати протягом 24 годин, мінімальний депозит становить 100 UAH, а максимальна сума для виведення за одну транзакцію — 29 990 UAH. Нові гравці отримують вітальний бонус до 300 000 UAH + 750 FS. Транзакції через Visa, MasterCard, Google Pay та Apple Pay, а також 24/7 підтримка через онлайн-чат, email і телефон.

Назва Космобет ЮА
Офіційний сайт cosmobet ua
Рік заснування 2024
Ліцензія КРАІЛ №168 від 21.03.2024
Кількість ігор Понад 4500
Ігри Слоти, Live Casino, рулетка, блекджек, баккара, швидкі ігри
Мінімальний депозит ₴100
Мінімальний вивід ₴100
Максимальний депозит ₴49 999
Максимальний вивід ₴29 990 за транзакцію
Способи оплати Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay
Вітальний бонус До ₴300 000 + 750 FS
Кешбек До 12%
Способи реєстрації Email, телефон, Google-акаунт
Мобільна версія Скачати
Служба підтримки Онлайн-чат, email, телефон
Податок на виграш 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військового збору)

Промокоди Космобет Казино на Січень 2025

Назва бонусу Деталі Промокод
Вітальний бонус 100% до ₴10 000 + 200 FS WELCOME100
Безкоштовні фріспіни 50 FS для гри Big Bass Bonanza FREESPIN50
Бонус на депозит 150% до ₴5 000 на перший депозит DEPOSIT150
Кешбек до 12% Повернення частини програних коштів CASHBACK12
Бездепозитний бонус ₴200 на рахунок без поповнення NODEPOSIT200
Ексклюзивний бонус 5 фріспінів без депозиту COMSOBET5

Де знайти актуальний промокод казино Cosmobet?

Отримати промокоди можна кількома способами:

  • На офіційному сайті в розділі "Промо".
    Відвідуйте розділ промо акцій на сайті Cosmobet, де регулярно оновлюються пропозиції з новими промокодами для гравців.
  • Підписка на розсилку.
    Підпишіться на email-розсилку або Telegram канал казино Космобет, щоб першими дізнаватися про ексклюзивні бонуси та актуальні промокоди.
  • Соціальні мережі.
    Cosmobet активно ділиться промокодами у своїх соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook чи Telegram. Наразі триває акція, в рамках якої за підписку на Телеграм розігруються промокоди на 10,000 Фріспінів.
  • Участь в акціях і турнірах.
    Беріть участь у різних акціях, турнірах і спеціальних пропозиціях казино. Виконуйте завдання, щоб отримати унікальні промокоди чи додаткові бонуси.

Умови відіграшу бонусів

  • Мінімальний депозит.
    Для отримання бонусу необхідно внести депозит відповідно до умов акції. Наприклад, для вітального пакета мінімальна сума поповнення становить 100 UAH.
  • Вейджер (х35).
    Бонусні кошти та виграші з фріспінів підлягають відіграшу з коефіцієнтом х35. Це означає, що сума ставок повинна бути у 35 разів більшою за отриманий бонус.
  • Обмеження за часом.
    Кожен бонус має встановлений термін активації. Наприклад, вітальний бонус потрібно використати протягом 5 днів після отримання.
  • Максимальна ставка.
    Під час відіграшу бонусу максимальна допустима ставка становить 100 UAH. Ставки, що перевищують цю суму, не будуть зараховані в процесі відіграшу.
  • Доступні ігри.
    Бонуси можна використовувати переважно в слотах. Ігри, такі як "Book of Sun" та "Sweet Bonanza", мають 100% внесок у виконання умов, тоді як рулетка та карткові ігри можуть враховуватися частково або не враховуватися взагалі.

Перед активацією бонусу рекомендується уважно ознайомитися з детальними правилами та умовами.

Способи оплати

Казино Cosmobet пропонує зручні методи поповнення рахунку і виведення виграшів. Всі транзакції здійснюються у національній валюті — гривні (UAH), а обробка платежів відбувається до 24 годин та без додаткових комісій.

Способи поповнення рахунку

Платіжна система Швидкість зарахування Мінімальна сума, UAH Максимальна сума, UAH
Visa Миттєво 100 49 999
MasterCard Миттєво 100 49 999
Google Pay Миттєво 100 49 999
Apple Pay Миттєво 100 49 999

Способи виведення виграшу

Платіжна система Швидкість обробки Мінімальна сума, UAH Максимальна сума, UAH
Visa До 24 годин 300 29 990
MasterCard До 24 годин 300 29 990
Google Pay До 24 годин 300 29 990
Apple Pay До 24 годин 300 29 990

Зверніть увагу, що перед виведенням коштів необхідно пройти верифікацію акаунта. Крім того, казино стягує обов'язковий податок на виграш у розмірі 19,5% відповідно до законодавства України.

Ігровий асортимент

Гравці казино Cosmobet можуть насолоджуватися тисячами слотів, настільними іграми та Live Casino від провідних розробників. Усі ігри доступні у демо-режимі або на реальні гроші.

Категорії слотів в казино Космобет

  • Класичні слоти

    Традиційні автомати з трьома барабанами та мінімальною кількістю ліній виплат. Популярні ігри: Ultra Hot, Respin Joker.

  • Відеослоти

    Сучасні слоти з яскравою графікою, бонусними раундами та цікавими механіками. Приклади: Legacy of Dead, Book of Ra.

  • Megaways слоти

    Ігри з тисячами способів виграшу завдяки динамічним барабанам. Хіти: Great Rhino Megaways, Majestic Megaways.

  • Слоти з джекпотами

    Автомати, що дають шанс виграти величезні суми. Рекомендуємо: Gonzo's Quest Megaways, Age of the Gods.

  • Тематичні слоти

    Ігри, засновані на популярних темах, таких як міфи, історія та фільми. Популярні слоти: Rise of Olympus, Immortal Romance.

  • Краш-ігри

    Динамічні ігри, де виграш залежить від швидкості реакції гравця. Приклади: Aviator, JetX.

Інші ігри

  • Настільні ігри

    Гравці можуть обрати класичні варіанти рулетки, блекджека, покеру та бакари у різних форматах.

  • Live Casino

    Настільні ігри з реальними дилерами у прямому ефірі. Популярні столи: рулетка, баккара, холдем.

  • Швидкі ігри

    Ігри, які дозволяють отримати моментальні результати: скретч-картки, краш-ігри чи лотереї.

  • Лото та кено

    Популярні числові лотереї для любителів класичних форматів гри.

Популярні провайдери слотів

NetEnt
Pragmatic Play
BGaming
Wazdan
Quickspin
Yggdrasil
Aristocrat
Nolimit City